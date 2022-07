Fiuza diz que Marcos Valério ‘sabe muito’ e tem ‘muito a revelar’ sobre o PT

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is discutiram aprovação de requerimento em comissão na Câmara para que o empresário seja convidado a prestar esclarecimentos sobre as declarações

Arquivo/agência Brasil Valério PT de operar um fundo clandestino de R$ 100 milhões e ter ligação com grupo criminoso



A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou convite para que o ex-publicitário Marcos Valério compareça ao colegiado para detalhar a relação entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais facções criminosas do país. O requerimento apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) cita a “repercussão e relevância” das informações divulgadas por Valério, que acusa o PT de operar um fundo clandestino de R$ 100 milhões e ter ligação com grupo criminoso. Ainda não há uma data para que a audiência seja realizada. A Casa não tem o poder de convocar o ex-operador, mas deputados trabalham para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue o caso.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, o comentarista Guilherme Fiuza reforçou a importância do depoimento do empresário para esclarecer a delação, especialmente com a proximidade de Marcos Valério com a legenda. “Personagem como Marcos Valério sabe muito. O negócio é que o que ele tinha para dizer foi sendo desvalorizado a partir do momento em que se chegou ao julgamento do Mensalão e veio o Petrolão, com cifras maiores. Ele continua tendo muito a revelar porque ele é uma peça que o PT passou a usar desde as primeiras chegadas aos poderes Executivo, como por exemplo com Waldomiro Diniz. […] O PT operou há muito tempo, desde sempre, dessa maneira, com faixada de bondade e encarregados da parte suja dos negócios. Não tenho dúvida alguma que há muito a se prospectar, muito além da chegada de Marcos Valério”, mencionou.