‘Forças Armadas são braço forte que o brasileiro confia’, diz Ana Paula sobre Braga Netto como vice

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is discutiram indicação do general da reserva para compor chapa com presidente Bolsonaro nas eleições 2022

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro defendeu o ex-membro do governo como nome certo para ajudar o Brasil "nos próximos anos"



O presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende anunciar o general Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, como vice em sua chapa na disputa das Eleições de 2022. Em entrevista neste domingo, 26, o mandatário defendeu o ex-membro do governo como nome certo para ajudar o Brasil “nos próximos anos”. “Braga Netto teve 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro [durante o governo Temer]. Veio para o nosso governo, pegou a difícil missão da Casa Civil durante a pandemia, foi para a Defesa, se desincompatibilizou para ficar livre para disputar um cargo eletivo. É uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, ajudar e muito o Brasil nos próximos anos”, afirmou Bolsonaro, que reconheceu ter outras opções, mas reforçou escolha do general da reserva. “Eu agradeço o Braga Netto por ter aceitado essa missão”, completou.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel falou sobre o tema e afirmou que o general representa a confiança dos brasileiros. “O nome da instituição que o brasileiro mais confia, das Forças Armadas, isso de acordo com uma recente pesquisa. De todas as nossas instituições, a imprensa também estava nesta lista, as Forças Armadas são o braço forte que o brasileiro confia, lá em cima, isola nesse ranking”, disse a analista, comentando também a repercussão positiva da entrevista de Jair Bolsonaro. “Muita gente ficou surpresa com a capacidade do presidente de falar sobre tudo de maneira lúcida, coerente, de maneira assertiva. Então mostrou um candidato capaz de enfrentar qualquer pergunta e, quem sabe, também os debates presidenciáveis, que todos vão querer moer o presidente Bolsonaro. Ele mostrou que está muito bem preparado para isso.”

