Moro é um trapalhão e não entende nada de política, afirma Fiuza

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Sergio Moro se filiou ao União Brasil nesta quinta



O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro afirmou, nesta sexta-feira, 1º, que “não desistiu de nada” e descartou uma candidatura a deputado federal. Em um pronunciamento que durou cerca de cinco minutos, feito em um hotel em São Paulo, o ex-juiz da Lava Jato não esclareceu se voltará atrás da decisão de não concorrer à Presidência da República, mas afirmou que segue “firme na construção de um projeto para o país” e tem a intenção “de auxiliar a unificação do centro democrático.”“Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada”, disse. Uma ala do União Brasil ligada ao antigo DEM é contra uma possível candidatura de Moro ao Planalto e prepara um requerimento de impugnação da filiação.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que Moro “não entende nada de política, não tem sensibilidade política e não se compromete com nada”. “Não dá para levar a sério essa versão do Sergio Moro. Ele é um trapalhão, um homem perdido na política. Ele segue irresponsavelmente truques que sugerem a ele, truques retóricos, movimentos”, opinou. “A gente precisa de renovação, precisa de novos homens públicos, mas esse aí infelizmente não vai a lugar nenhum como representante que a gente poderia contar para trazer espírito publico à política brasileira”, concluiu.

