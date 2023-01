‘Não podemos ir para outro extremo, em que as instituições são inquestionáveis’, diz Kobayashi

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is debateram sobe a campanha institucional lançada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a democracia

Carlos Moura/SCO/STF - 01/09/2022 Ministros durante sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal



O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou nesta terça-feira, 17, a campanha ‘Democracia Inabalada’, em resposta aos atos de violência e vandalismo que ocorreram na sede dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro. A publicação foi comentada e compartilhada nas redes sociais por ministros da Corte, entre eles Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso. Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, o comentarista Nelson Kobayachi afirmou que a campanha trata-se de um vídeo institucional do Supremo Tribunal Federal em resposta aos atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro. “Um movimento de democracia que está de acordo com o que vemos de reações nas instituições. Só é preciso tomar muito cuidado como ‘efeito pêndulo’ que pode acontecer nesse caso”, disse. O analista ressaltou que os atos cometidos foram criminosos e que merecem repulsa, mas não se deve partir para um lado de tornar as instituições inquestionáveis. “Mas vem em boa hora este vídeo institucional que reafirma o Estado Democrático de Direito”, pontuou.

