‘Política de São Paulo contra a Covid-19 foi um fiasco’, diz Augusto Nunes

Comentarista da Jovem Pan citou levantamento feito pela Revista Oeste que afirma que, se estado fosse um país, teria mais mortes por milhão de habitantes do que o Brasil

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lista dos países com maior número de mortes por milhão de habitantes é liderada pela Bélgica



Nesta sexta-feira, 22, o governo do estado de São Paulo anunciou novas medidas restritivas contra a Covid-19 em razão do aumento do número de casos e de internações. Agora, todo o território paulista entra na vermelha, com medidas mais rígidas de isolamento, todos os dias após às 20h até as 6h. A medida também vale para os finais de semana e feriados. Para Augusto Nunes, comentarista do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a política de contenção de riscos da gestão João Doria (PSDB) foi “um fiasco”. “Faço um desafio público: expliquem por que São Paulo está pior que o Brasil, com Amazonas e tudo. São Paulo está no G-15 [considerando a lista de países com mais mortes por milhão de habitantes]. É uma posição vergonhosa. Não deu certo? Não salvaram vidas? Seria ainda pior? As vidas que afirmaram terem sido salvas, não aconteceu nada. Isso é falso. É falso. Eu desafio que provem que esse número faz sentido. São Paulo foi um fracasso e a gente ouve a conversa mole de que quem decide é a ciência”, disse.

Augusto Nunes citou um levantamento feito pela Revista Oeste que considera o estado de São Paulo um país fictício para elaborar uma lista das nações com o maior número de mortes por milhão de habitantes, com base nos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O ranking é liderado pela Bélgica, seguida por Eslovênia, República Tcheca, Itália, Bósnia e Herzegovina, Reino Unido, Macedônia, Bulgária, Hungria, Estados Unidos, Peru, Espanha, Croácia, São Paulo, Panamá, México, França, Suécia, Armênia, Argentina e Brasil (desconsiderando o estado paulista). Segundo a publicação, São Paulo teria 1.137 mortes por milhão de habitantes, ante 973 do Brasil.

O comentarista da Jovem Pan também se posicionou contra o endurecimento das medidas de isolamento. “Só maluco, coisa que não somos, é contra a vida. Queremos salvar o maior numero de pessoas, mas o desemprego também mata. Vão quebrar a economia? Já não basta o número de mortos? Como se apresenta como exemplo ao país o que fez São Paulo? E não me venham colocar a culpa no Bolsonaro. São Paulo fez exatamente o contrário do que preconizava o presidente Bolsonaro. Ele está fora dessa. Foi o governador João Doria, que agiu como vice-rei, fez prevalecer a sua opinião sobre a dos prefeitos, comandando sozinho essa política fracassada”, disse Augusto Nunes.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, o estado de São Paulo registrou 1.679.759 casos e 51.192 vítimas fatais desde o início da pandemia. De acordo com a média diária de 218 novos óbitos verificada na terceira semana epidemiológica deste ano, São Paulo registra em média um óbito a cada seis minutos por coronavírus.