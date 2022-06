‘Presidente está defendendo Estado de Direito’, comenta Ana Paula após fala de Bolsonaro sobre o STF

Na opinião de analista, ministro Edson Fachin e outros minam o respeito pelo Supremo Tribunal Federal

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Bolsonaro voltou a criticar o STF nesta quarta, em discurso



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar nesta quarta, 8, que pode descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e que não considera que isso seria uma afronta à Suprema Corte do Brasil. Em evento com empresários do Rio de Janeiro, o presidente fez um discurso no qual criticou Edson Fachin, ministro do STF que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que segundo ele é um militante marxista. O discurso foi analisado no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, e segundo a comentarista Ana Paula Henkel, mostrou que o presidente da República está lutando pela manutenção do Estado de Direito no Brasil.

“O presidente falou verdades nuas e cruas, sem florear. Disse que o STF tirou Lula da cadeia, o que é verdade. Foi uma manobra inacreditável, que só veríamos em roteiros de cinema. Prenderam deputado de forma ilegal, cassaram outro deputado também de forma ilegal. Proibiram o debate sobre as urnas, um debate saudável para qualquer democracia, e disse que o Fachin é advogado do MST. Mas não apenas do MST, ele foi garoto-propaganda do PT e da eleição da Dilma Rousseff. O presidente entra numa rota de proteção à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito, que está sendo vilipendiado diariamente pelo Fachin, pelo Alexandre de Moraes, pelo [Ricardo] Lewandowski, Gilmar Mendes, Barroso, Cármen Lúcia. Aquela Constituição que a ministra Rosa Weber deu para o presidente Bolsonaro logo depois de sua posse, como um ato de puro sarcasmo, dizendo ‘É bom que o senhor fique dentro desse livrinho’, parece que foi o último exemplar. Imaginem um juiz aqui nos Estados Unidos, que foi alçado à Suprema Corte americana, fazendo campanha para uma candidata de um partido político e sendo advogado de um movimento terrorista”, avaliou Ana Paula.

Confira a edição desta quarta, 8, do programa Os Pingos Nos Is.