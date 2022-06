Bolsonaro se reúne com representantes do Telegram para falar sobre liberdade de expressão

Encontro ocorreu na última terça-feira, 7, data em que foi celebrado o Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil; representantes da plataforma também se reuniram com membros do TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou na última terça-feira, 7, com o vice-presidente do aplicativo de mensagens Telegram e o representante legal do Telegram no Brasil, Alan Thomaz, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro ocorreu na data em que é celebrado o Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil. Na foto divulgada pelo presidente da República, ele escreveu como legenda: “Hoje, Dia da Liberdade de Imprensa e tive excelente reunião com o vice-presidente mundial do Telegram”. O vice-presidente do aplicativo respondeu, publicando uma outra foto. Segundo ele, o assunto da conversa foi liberdade de expressão”.

O mesmo encontro, com os mesmos integrantes, ocorreu também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin. No dia 25 de março deste ano, o Telegram assinou um documento do tribunal, se comprometendo com a justiça eleitoral brasileira a combater a desinformação. O acordo foi firmado após várias tentativas de contato do TSE e a suspensão do aplicativo no país pela falta de respostas à justiça. Na época, a suspensão do Telegram foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, após não conseguir falar com nenhum representante da empresa. A resposta do Telegram, na época, foi de que o endereço de e-mail para onde o ministro estava enviando as solicitações havia sido alterado. As conversas e acordos com os representantes do aplicativos são focados especificamente nas eleições de outubro de 2022. Segundo representantes da plataforma, durante as eleições no Brasil, os usuários do Telegram vão conseguir denunciar qualquer informação falsa compartilhadas na plataforma no Telegram.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro