‘Realidade derruba narrativa de que Bolsonaro é um pária’, comenta Ana Paula Henkel

Presidente está nos Estados Unidos para encontro de líderes do continente e terá reunião bilateral com Joe Biden

Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro participará de evento da gestão Biden que visa demonstrar liderança dos Estados Unidos nas Américas



O presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou nesta quinta, 9, para a Cúpula das Américas, encontro entre os líderes do continente que está ocorrendo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além de uma reunião com todos os chefes de Estado, o mandatário brasileiro também terá um encontro bilateral com Joe Biden, presidente americano e anfitrião do evento. Os Estados Unidos pretendem usar o encontro para demonstrar a liderança sobre o continente, e se esforçaram para garantir a presença de Bolsonaro, apesar de relações frias entre os dois presidentes desde que o Biden assumiu o cargo. A viagem foi tema de debate no programa Os Pingos Nos Is, e a comentarista Ana Paula Henkel avaliou que ela prova que Bolsonaro não está isolado nas relações internacionais.

“A realidade bateu às portas no contexto geopolítico das Américas e o Brasil mostra que é um grande player nesse tabuleiro. O presidente Joe Biden entende isso, sua administração entende isso. Democratas famosos, vários nomes importantes do partido de Joe Biden receberam Bolsonaro com honras de chefe de estado, com muita pompa. Fica óbvio que o Brasil é um player importante no tabuleiro econômico e geopolítico mundial, não apenas nas Américas. Eu acho que já há um ponto muito positivo da Cúpula, que é o Joe Biden ter insistido para que o Bolsonaro fosse à reunião, demonstrando que o Brasil tem um peso grande. E não estamos falando da administração Donald Trump, ao contrário do que muitos falaram, de que o Bolsonaro ficaria isolado com a saída de Trump da Casa Branca. O presidente Bolsonaro segue mostrando que o Brasil continua defendendo uma agenda liberal econômica, uma agenda de liberdades que são muito defendidas nos Estados Unidos através da Primeira Emenda da Constituição. A realidade derruba todas as narrativas de que o presidente Bolsonaro era um pária nas Américas”, analisou Ana Paula Henkel.

Confira a edição desta quinta, 9, do programa Os Pingos Nos Is.