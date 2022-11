‘Recado das Forças Armadas tem três destinatários’, analisa Figueiredo

Comentaristas analisaram o comunicado divulgado pelos militares nesta sexta-feira, 11, durante o programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan

Reprodução/Jovem Pan News Comentarista Paulo Figueiredo analisou comunicado divulgado pelas Forças Armadas



As Forças Armadas divulgou nesta sexta-feira, 11, uma nota afirmando que as manifestações que ocorrem pelo Brasil não são criminosas. Para os militares, a população tem o direito de se manifestar caso estejam se sentido prejudicada e que isso é um direito previsto na Constituição Federal. O assunto foi tema do Programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, nesta sexta-feira. Para o comentarista Paulo Figueiredo, o recado possui três destinatários: o ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o povo e o Congresso Nacional. Moraes, inclusive, determinou a ampliação da ordem de desbloqueio das rodovias para todo o país. “Nunca tinha visto uma nota deste tipo. Em um tom bastante crítico às nossas instituições. A carta tem três endereços: o presidente do TSE, quando falam em parar de perseguir o povo brasileiro. Quem anda restringindo a manifestação do pensamento? Há um recado aos manifestantes. Eles estão no direito e devem ir às ruas se acharem que estão sendo prejudicados, como diz a lei e a constituição. As única coisa que eles devem respeitar é mesma lei que garante a eles esses direitos. A carta é uma basta na promessa de que aqueles que tivessem protestando seriam perseguidos. O outro destinatário é o Congresso. Quando dizem: a solução de possíveis controvérsias deve valer de instrumentos legais do estado democrático de direito. Recado claro que o Congresso deve agir”, finalizou.