‘Relatório apresentará limitações que as Forças Armadas tiveram no processo’, diz Figueiredo

Comentaristas dos Pingos Nos Is falaram sobre a expectativa da divulgação sobre o relatório das Forças Armadas sobre as urnas

Reprodução/Jovem Pan News Paulo Figueiredo durante o programa Os Pingos Nos Is na Jovem Pan



O Ministério da Defesa informou que o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas deve ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 9. Antes do pleito, os militares se comprometeram a realizar uma auditoria após questionamentos do presidente Jair Bolsonaro sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro. O assunto foi debatido na edição desta quarta no Programa Os Pingos Nos Is da Jovem Pan. Para o comentarista Paulo Figueiredo, deverá apontar vulnerabilidades e será interpretados de duas formas. “O relatório deve vir muito técnico e descritivo, com a cara das Forças Armadas. Esse relatório não é uma auditoria. O que vão apresentar são as limitações que tiveram durante esse processo. Eles não tiveram acesso completo a tudo que poderiam fazer. Não conseguiram fazer testes de integridade, a maioria das sugestões não foi aceita. Sendo que de longe, as Forças Armadas é o grupo mais qualificado para identificar as vulnerabilidades do sistema, que serão sim apontadas. Ele será interpretado sob duas óticas: que não há fraude no sistema eleitoral. E não é isso que o relatório vai trazer. E outra parte, mais empolgada, vai enxergar nos números e nas fragilidades apontadas a comprovação e a justificativa para a impugnação das eleições. Certamente vai gerar animosidade em alguns que terão acesso ao relatório. De posse deste relatório, pode ser que o PL prossiga pedindo a impugnação das eleições. Sendo que, o termômetro das ruas, tem tido impacto grande na forma que essas decisões tem sido tomadas”, finalizou.