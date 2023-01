Se a governadora em exercício articular, consegue aprovar o impeachment de Ibaneis, avalia Trindade

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is debateram sobre a operação solicitada pela Procuradoria-Geral da República de mandados de busca e apreensão na casa do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha

Alan Santos/PR - 25/03/2022 Ibaneis Rocha foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias



A Polícia Federal (PF) cumpriu na tarde desta sexta-feira, 20, mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A ação ocorreu após um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ibaneis é investigado no inquérito do Ministério Público que apura suposta omissão de autoridades de Estado nas invasões do dia 8 de janeiro. A defesa do governador afastado disse que as buscas serão a “prova definitiva” da inocência de Ibaneis. O ex-secretário-executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, também foi alvo. Por meio de suas redes, o político utilizou as redes sociais e se posicionou ao afirmar que sua inocência será comprovada. “Cheguei a fazer um depoimento espontâneo à Polícia Federal, mostrando que não há o que temer. Mantenho a fé em nosso sistema Judiciário e a certeza de que tudo restará esclarecido. Estou afastado do Distrito Federal exatamente para que o trabalho dos policiais e da Justiça transcorra sem qualquer óbice, sempre à disposição para novos esclarecimentos”, declarou.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, o comentarista José Maria Trindade afirmou que há um cerco aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas investigações dos atos de vandalismo que ocorreram na sede dos Três Poderes. “O estranho desse mandado é que foi para a residência particular do Ibaneis”, disse. O analista ainda falou sobre a política local e ressaltou que a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão, pode manter-se no cargo de maneira permanente caso articule um processo de impeachment de Ibaneis. “A oposição do governador afastado já quer reforçar um pedido de impedimento do emedebista. Se a atual governadora em exercício fizer uma articulação, consegue afastar Ibaneis. Na área jurídica, há informações de que ele não volta. O afastamento foi de 90 dias, mas ele pode não voltar“, pontuou.

