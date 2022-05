‘TSE não vai deixar comissão de transparência funcionar’, afirma Fiuza

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram respostas da Corte aos questionamentos do Ministério da Defesa

Nelson Jr./ ASICS/ TSE TSE criou comissão de transparência para fiscalizar eleições



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) respondeu nesta segunda-feira, 9, os apontamentos e sugestões do Ministério da Defesa para o sistema eleitoral. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, enviou o ofício a todos os membros da Comissão de Transparência das Eleições (CTE), que inclui um representante das Forças Armadas. No documento, o Tribunal rejeitou as propostas e esclareceu que algumas já estão em prática. O órgão também negou a existência de uma “sala escura” para apuração dos votos. “Não há, pois, com o devido respeito, ‘sala escura’ de apuração. Os votos digitados na urna eletrônica são votos automaticamente computados e podem ser contabilizados em qualquer lugar, inclusive, em todos os pontos do Brasil”, declarou.

Para Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, as respostas mostraram que o TSE não tem transparência. “É antidemocrática essa ideia de estigmatizar quem levanta duvidas sobre o processo eleitoral e sair atacando e chamando de terraplanista quem questiona um sistema que foi violado”, opinou. “É tudo muito grosseiro e provocativo da parte do TSE. Vimos mais uma vez que essa comissão de transparência não vai funcionar. O TSE não vai deixar funcionar. Isso tudo é jogo para a plateia, é coreografia”, concluiu.

