Bolsonaro diz que ‘tendência’ é apoiar Ricardo Nunes nas eleições de São Paulo em 2024

O Partido Liberal (PL) deve apoiar a candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição em São Paulo, durante as eleições de 2024. A projeção foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 3, durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News. Ao ser questionado sobre a disputa política na capital paulista no ano que vem, o ex-mandatário, que é presidente de honra do PL, disse que a tendência é que a sigla apoie Nunes em detrimento do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). “Quem vai dizer não sou eu, é o presidente nacional do partido (Valdemar Costa Neto). Eu sou o presidente de honra. Combinamos com o presidente que, se tiver um candidato nosso com chance de liderar, nós vamos [com candidatura própria]. Até o momento, não apareceu. Com todo respeito ao Ricardo Salles. Há uma tendência de ficar com o Ricardo Nunes. Está batido o martelo? Não está”, afirmou Bolsonaro.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, era considerado o favorito do ex-presidente e do partido para concorrer à prefeitura de São Paulo pela direita, sendo cotado como o principal nome para a disputa contra o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que lidera a disputa e deve receber o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade. No início de junho, no entanto, Salles declarou à Jovem Pan por mensagens que desistiria da disputa. “A direita perdeu. Centrão ganhou”, comentou na ocasião. A decisão ocorreu dias depois de o atual prefeito da capital e provável candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), ter participado de um almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Salles não foi convidado para o encontro.

O apoio a Nunes e a desistência da candidatura própria do Partido Liberal, no entanto, encontra resistências dentro da sigla de Jair Bolsonaro. Parte dos filiados defende que o x-ministro do Meio Ambiente deveria representar a legenda na capital paulista. “Acredito que, se dependesse do Bolsonaro, ele apoiaria o Salles, mas ele está mais disciplinado. Decisão partidária. Eu também apoio o Salles, mas e o partido? Primeiro lugar é o partido. Eu não admito um partido do tamanho do PL estar abrindo mão de um grande nome como o Salles”, afirmou o deputado federal Bibo Nunes(PL-RS), também em entrevista ao programa Pânico. “Nós temos muito deputados que podem balançar de lado, mas nosso grupo forte é raiz”, concluiu.