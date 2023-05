‘Bolsonaro está sendo injustiçado, mas vai ser reconhecido no futuro’, diz Ciro Nogueira

Ex-ministro da Casa Civil admitiu que aceitaria ser candidato a vice-presidente em uma chapa ao lado do ex-presidente: ‘Maior orgulho da minha vida”

Reprodução / Jovem Pan News

O senador Ciro Nogueira (PP) admitiu nesta segunda-feira, 15, que aceitaria ser candidato a vice-presidente em uma chapa formada ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2026. O parlamentar, que assumiu a chefia do Ministério da Casa Civil de agosto de 2021 a dezembro de 2023, ponderou que a formação da aliança seria “o maior orgulho” da sua vida. “Meu candidato é Jair Bolsonaro. Sou um político do Piauí, agradeço dia e noite a confiança de Bolsonaro em mim. Estarei ao lado dele. Ele está sendo muito injustiçado, mas vai ser reconhecido no futuro. (…) Eu topava [a aliança]”, afirmou, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News. Questionado qual deve ser o futuro do ex-mandatário, Nogueira afirmou que, no momento, Bolsonaro “não tem opção”, uma vez que corre investigação para que se torne inelegível, mas reforçou que não há possibilidade do ex-presidente “pendurar as chuteiras”. “Ele não tem direito de perder a liderança. Só ele lidera. Quem lidera é Jair Bolsonaro, as pessoas acreditam nele, acreditam na história de vida dele. Vai ter que percorrer o país e vai ser o maior eleitor de 24 e 26, se não for candidato”, ponderou.

Em contrapartida aos elogios e apoio indiscriminado ao ex-presidente, Ciro Nogueira teceu críticas ao atual governo e chegou a dizer que Lula “não assumiu”. “Eu quero pedir desculpas. Disse que temos um governo hoje que o piloto sumiu, mas o piloto não assumiu. Não temos governo. É um governo que não foi capaz de mandar para o Congresso nem quais as medidas prioritárias do governo, quais projetos de lei importantes. Ficam mandando recados, há uma disputa de protagonismo imensa”, afirmou o senador. Ex-lulista, ele também disse considerar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma pessoa frustrada. “Tem que tirar aquele espelho d’água [do Palácio do Planalto]. Todo dia ele se olha e vê que ele é muito pior do que nos governos anteriores. Ele prometeu muito, mas não foi capaz”, acrescentou.