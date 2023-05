Ciro Nogueira diz que Lula é ‘pessoa frustrada’ e revela ‘inveja’ de Gleisi: ‘Não consigo fazer oposição como ela’

Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News, senador avaliou primeiros cinco meses da atual gestão e fez críticas à falta de preparo: ‘Não temos um governo’

Reprodução / Jovem Pan News

O senador Ciro Nogueira (PP) disse nesta segunda-feira, 15, considerar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma pessoa frustrada. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News, o ex-ministro do governo Bolsonaro fez críticas aos primeiros cinco meses do terceiro mandato do petista na Presidência da República: “O piloto não assumiu”, iniciou. “Eu quero pedir desculpas. Disse que temos um governo hoje que o piloto sumiu, mas o piloto não assumiu. Não temos governo. É um governo que não foi capaz de mandar para o Congresso nem quais as medidas prioritárias do governo, quais projetos de lei importantes. Ficam mandando recados, há uma disputa de protagonismo imensa”, afirmou o senador, que assumiu a Casa Civil de agosto de 2021 a dezembro de 2023, durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL). Ex-lulista, ele disse considerar o atual chefe do Executivo uma pessoa frustrada. “Tem que tirar aquele espelho d’água [do Palácio do Planalto]. Todo dia ele se olha e vê que ele é muito pior do que nos governos anteriores. Ele prometeu muito, mas não foi capaz”, acrescentou.

Eleito ao Senado Federal nas eleições de 2018, com apoio da ala petista, Ciro Nogueira também não poupa críticas à presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann. Em publicação nas redes sociais, o senador já havia comparado à parlamentar ao também petista Eduardo Suplicy, atual deputado estadual em São Paulo. “O PT sempre tem um Suplicy de plantão, uma pessoa meio fora da caixinha e que cada dia fala uma coisa qualquer”, escreveu o senador no domingo, 14, no Twitter. Ao Pânico, ele também disse considerar a deputada frustrada e admitiu que chega a ter “inveja” da oposição feita por Gleisi contra o próprio governo. “Gleisi virou uma frustração por não ter sido ministra, então ela quer ficar atacando, ninguém entende bem. Às vezes tenho inveja de tanto que ela ataca o governo, não consigo fazer oposição como ela”, ponderou.