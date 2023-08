‘Bolsonaro me resgatou da esquerda’, diz deputada que trocou PSB por PL

Ao programa Pânico, Rosana Valle revelou que se surpreendeu com recepção do ex-presidente em reunião: ‘Não perguntou de qual partido eu era’

Reprodução/Jovem Pan News Rosana Valle foi a convidada do programa Pânico



Nesta quarta-feira, 9, o programa Pânico recebeu a deputada federal Rosana Valle (PL-SP). Em entrevista, ela revelou como foi a sua saída do PSB (Partido Socialista Brasileiro), partido de Márcio França, para o PL (Partido Liberal), legenda de Jair Bolsonaro. Segundo ela, havia uma proximidade natural com o então governador Márcio França em 2018, mas tudo mudou após uma reunião com o presidente Bolsonaro. “Eu trabalhei 25 anos na televisão, era repórter. Eu costumo falar que o Bolsonaro me resgatou da esquerda. Eu me filiei em 2018, no PSB, e fui eleita pelo PSB do Márcio França. Em 2018, a gente não discutia muito direita e esquerda. Procurava um partido que fosse mais fácil, que o coeficiente eleitoral fosse mais fácil para entrar, ele [Márcio França] era da minha região, sou santista”, justificou. “Me filiei, nunca tinha concorrido a nada, estava cansada de entrevistar esses caras, não me sentia representada. Fiz minha campanha, mas é um sistema. Estou por minha conta e risco”, relembrou. Ela afirmou que se surpreendeu com a recepção do ex-presidente e seus ministros. “Ele não perguntou de qual partido eu era, se votava contra ou se votava a favor. Os ministérios me recebiam, levava os problemas da minha região para lá.”

Atuante no litoral de São Paulo, Valle elogiou a Operação Escudo, que aconteceu na última semana na Baixada Santista. “O governo do Estado tomou a atitude certa, não dá para ser refém de traficante, a população está do lado da polícia. Era para ser feita a operação ali, a policial está se recuperando ainda, estava saindo da viatura para ir à padaria. Foi um milagre ela ter sobrevivido”, recordou, falando sobre a cabo Gomes, 34, que foi baleada por criminosos em Santos. “A população não quer ser acuada, mas a gente está se sentindo acuada. Os traficantes ameaçam a comunidade para a comunidade falar mal. A gente vai se render ao tráfico? A população quer se sentir protegida, a gente está do lado da lei. Se tiver algum efeito, depois vai avaliar, mas a gente não pode generalizar”, defendeu.

Cotada para disputar as eleições municipais de Santos, a parlamentar afirmou que ainda não definiu sua candidatura, mas agradece as considerações internas de seu partido para preencher a vaga. “Estou pensando, está muito longe ainda. A população quer pagar as contas dela, lá na frente ela vai pensar. Se eu pensar agora em prefeitura, eu deixo de apresentar meu trabalho como deputada. Estou focada, sei que sou um nome forte do partido e isso me deixa feliz”, disse.

“Fui reeleita, mais que dobrei minha votação. Sou vista na região como uma ‘prefeitona’ da Baixada, os prefeitos me procuram. A gente fica lá apagando incêndio e tentando resolver. O maior problema é a segurança e a população de rua, são muitos moradores de rua. O clima é favorável, a população acolhe, mas é difícil resolver. Eu nasci no BNH, onde também tem tráfico de drogas, mas conheço minha região, sei que as pessoas estão pagando suas contas, levando seus filhos na escola. Elas querem ter uma vida digna”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com a deputada Rosana Valle