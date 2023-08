CPMI remarca depoimento de Walter Delgatti para 17 de agosto

Delgatti Neto está preso desde 2 de agosto, suspeito de invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça

A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos do dia 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), informou que o colegiado remarcou o depoimento de Walter Delgatti Neto, mais conhecido como ‘hacker da Vaza Jato’, para o próximo dia 17 de agosto. Ele seria ouvido nesta quinta-feira, 10. De acordo com a relatora, há dificuldades para que o depoimento ocorra nesta semana, já que Delgatti Neto está preso desde 2 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspeito de invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dessa forma, nesta quinta-feira, a CPI pretende ouvir a policial militar do Distrito Federal Marcela da Silva Morais Pinno, que foi arremessada de uma das cúpulas do Congresso, caindo cerca de três metros, por invasores durante o 8 de janeiro.