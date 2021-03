‘Bolsonaro teve que se alinhar ao Centrão, infelizmente é assim que se governa’, diz youtuber cubana

Em entrevista ao Pânico, Zoe Martínez reafirmou sua postura ‘anticomunista’ e ponderou que o presidente ‘está no caminho certo’

Imagem: Reprodução/Pânico Para Zoe Martínez, alternância de poder impulsionou polarização política no Brasil



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 1°, a youtuber cubana Zoe Martínez analisou o desempenho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na cadeira mais alta do Poder Executivo. “Até agora, Bolsonaro está no caminho certo, não tem se desviado e faz um bom trabalho. Vivemos um momento de polarização política porque a esquerda radical permaneceu durante muitos anos no poder, agora é a vez da direita.” Apesar de Bolsonaro propor um governo distante da “velha política”, a cubana considera que o presidente precisou ceder em algumas decisões. “Durante o primeiro ano de mandato, ele não conseguiu fazer praticamente nada porque não queria papo com o Centrão. Depois, percebeu que se continuasse assim, seguiria sem aprovar nada. Bolsonaro teve que se alinhar ao Centrão, infelizmente é assim que se governa. A mudança política não acontece de uma hora para a outra, pelo menos conseguimos elegê-lo, mais pra frente faremos a mudança” disse.

Mesmo considerando-se uma forte apoiadora do governo, Martínez ponderou que não concorda com todas as decisões tomadas pelo “capitão”. “Discordei da indicação do ministro Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e, muitas vezes, discordo da postura de Bolsonaro. Mas ele é uma pessoa que costuma escutar as críticas e repensar suas atitudes”. Criada no regime político cubano, a apoiadora de Bolsonaro considera-se “anticomunista”. “Quero ver nascer em Cuba e dizer que é esquerdista. Ser esquerdista na minha idade, aos 20 anos, é ingenuidade. No entanto, quem continua sendo esquerdista aos 30, 40 anos, ou é burro, ou é mal caráter”, concluiu.

Confira a entrevista com a youtuber Zoe Martínez: