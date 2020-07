Cesar Filho se declara à esposa: ‘Sou apaixonado e morro de tesão por ela’

Cesar Filho deu entrevista ao Pânico nesta quinta-feira (16)

Reprodução/Instagram Cesar Filho e Elaine Mickely são casados há 20 anos



O apresentador Cesar Filho se declarou à esposa, Elaine Mickely, em entrevista ao Pânico nesta quinta-feira (16). Eles estão casados há 20 anos. “Deus me presenteou com uma esposa que dificilmente alguém vai encontrar igual. Elaine é algo de outro mundo”, disse. “Ela me faz feliz, as crianças felizes, a casa feliz, ela é uma mulher iluminada e alegre”, continuou o artista. “Ela faz de cada segundo uma festa.”

Cesar se casou com Elaine quando ela tinha 19 anos. Na época, em 2000, o apresentador já tinha quase 40 anos de idade. Segundo ele, a união fez com que ele se rejuvenescesse. “Sou apaixonado pela Elaine, morro de tesão por ela”, garantiu. Filho explicou que a admiração tem um papel fundamental em tudo isso. “Quando você perde a admiração [pelo outro], é meio caminho andado para você não estar feliz na união”, afirmou. O artista ainda revelou uma frase que o padre Antônio Maria disse a ele na celebração do casamento. “Ele disse: ‘Cesar Filho, se você quer ser feliz, não se case com essa mulher’. Fiquei assustado, mas então ele disse: ‘Se você quiser a fazer feliz, case-se com ela'”, contou.

TV

Depois de passar por várias emissoras de rádio e TV, Cesar Filho está na Record, no comando do “Hoje em Dia” desde 2015. Durante a pandemia da Covid-19, ele disse ter tido mais trabalho. “O jornalismo aumentou e o entretenimento quase sumiu. Fico mais tempo no ar com muitos links”, explicou. “Eu adoro isso, a experiência do rádio serve muito nessas horas”, admitiu o comunicador.

O artista preferiu não comparar as emissoras pelas quais já passou, mas admitiu que o SBT é a mais diferente de todas. “O SBT é muito familiar, você conversa com todas as pessoas da família Abravanel sem nenhum tipo de problema. Não significa que seja a melhor emissora que já trabalhei, mas o acesso é mais fácil”, disse. “Mas tem problemas também, como todas as outras”, ressaltou Cesar Filho.