Cíntia Chagas critica uso de pronome neutro em eventos do governo federal: ‘Questão ideológica’

Em entrevista ao Pânico, professora de português deu dicas de ortografia para conversas online

Reprodução/Jovem Pan News Cíntia Chagas foi a convidada do programa Pânico



Nesta quinta-feira, 2, o programa Pânico recebeu Cíntia Chagas, professora especialista em português. Em entrevista, ela criticou o uso do pronome neutro em eventos do governo federal. Segundo Cíntia, o pronome “todos” já abriga o gênero neutro. “Conforme eu venho falando, trata-se de uma questão ideológica. A língua portuguesa vem do latim. Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino. Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância”, afirmou. “Quem o faz, muitas vezes o faz para marcar o feminino. Muitas vezes talvez a pessoa seja feminista, talvez seja uma pauta que ela defenda. Chega a ser erro de português? Sim, porque é desnecessário, mas eu ainda compreendo porque há uma necessidade de afirmar”, explicou.