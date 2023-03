‘Corpo se constrói na cozinha, o que você faz na academia é estourar fibras’, diz Doutor Barakat

‘O que há de mais moderno é voltar ao passado e comer comida de verdade’, afirmou médico em entrevista ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan Doutor Barakat foi o convidado do programa Pânico



Nesta sexta-feira, 31, o programa Pânico recebeu o médico especialista em alimentação Mohamad Barakat, conhecido popularmente como Doutor Barakat. Em entrevista ele falou sobre as principais formas de se perder peso e ter uma vida saudável. “A dieta ideal é descasque mais e desembrulhe menos. Quanto mais você tiver produtos que descasque e menos caixas na sua cozinha, você está mais próximo da saúde. O corpo se constrói na cozinha, o que você faz na academia é estourar fibras”, aconselhou. “Você jamais vai conseguir isso se não tiver aminoácidos e densidade corporal. Não tem a menor duvida, o que mais tem é gente comendo mal, mas treinando. Está tudo bem porque pelo menos não é sedentário. Vida e saúde não e só alimentação, é um conjunto de ações, escolhas e renúncias de uma vida. São essas escolhas que vão definir sua saúde, não é só uma coisa ou outra”, acrescentou.

Para Barakat, a população deve estar atenta aos produtos ultraprocessados ou com glúten. “Hoje, a oferta do trigo é quase leviana. É pão o dia inteiro, almoça macarrão, uma quantidade de glúten excessiva. O que acontece nos Estados Unidos é exatamente o tema mais importante, o abuso dos ultraprocessados. Ninguém come mais salgadinho e refrigerante que eles”, contou. “Passei 15 dias na Itália e comi pão grande e pizzas de entrada, mas é uma pizza de 70 horas de fermentação. Na mortadela deles, o processo não tem nenhum conservante. A Itália está fazendo uma grande guerra, eles entendem que não faz sentido tendo em vista que, na cultura italiana, são famílias que preparam os presuntos, não tem nada industrializado com conservantes. O que há de mais moderno é voltar ao passado, comer comida de verdade. Estamos adoecendo junto com isso”, concluiu.

Confira a entrevista com Doutor Barakat na íntegra