Especialista em segurança pública diz que PM é um ‘gigante ajoelhado’ e que atual viatura parece um táxi

Ao Pânico, o pré-candidato a deputado estadual Ronaldo Margazão Júnior criticou ‘enfraquecimento’ da polícia paulista e disse que ‘a criminalidade desdenha’ do uso de câmera nos uniformes

Reprodução/Jovem Pan News Ronaldo Marzgão foi o convidado do programa Pânico



Nesta quinta-feira, o programa Pânico recebeu o especialista em segurança pública Ronaldo Marzagão Júnior. Pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, ele afirmou estar descontente com o tratamento da polícia no Estado. “Os últimos governos promoveram o enfraquecimento das polícias, começando com a Polícia Civil. A PM está sendo enfraquecida a conta-gotas, e isso já faz um bom tempo. Antes, a viatura era cinza, vermelha, branca e preta. Transformaram as viaturas, parece um táxi”, disse. Marzagão acredita que a melhora da segurança pública e do serviço policial seja facilmente atingível. “É fácil melhorar. A Polícia Militar tem toda condição, é um gigante ajoelhado. A estrutura da polícia militar é muito forte.”

Filho de Ronaldo Augusto Bretas Margazão, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o pré-candidato afirma que a obrigatoriedade do uso das câmeras no uniforme policial fortaleceu criminosos e deslegitimou profissionais que atuam nas ruas. “Eles estão engessados, essa câmeras no peito dos policiais acabou de vez. Todo policial militar é um herói anônimo. Hoje em dia ele senta na viatura e não pode fazer nada, a criminalidade desdenha do policial com as câmeras”, afirmou. Filiado ao Patriota, ele acredita na eleição de Tarcísio de Freitas e busca ser uma base para o político na Alesp. “Virei um amante das instituições e tenho tentado ajudar, conheço os bastidores da segurança. Tenho certeza que o Bolsonaro será presidente, e o Tarcísio, governador. Ele precisará de um apoio de base na Ales, para a gente poder melhorar a segurança pública”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Ronaldo Marzagão Júnior: