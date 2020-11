‘Eu e Cartolouco estamos conversando, mas ainda não fiz nada com ele’, diz Luiza Ambiel

Em entrevista ao Pânico, ex-participante de ‘A Fazenda’ confirma paquera, mas revela estar ‘com o pé atrás’ com o jornalista

Reprodução/Instagram/luizaambieloficial Luiza Ambiel deixou a 12ª edição de "A Fazenda" após polêmicas, paqueras e brigas



Em entrevista ao programa Pânico nesta quinta-feira, 12, a sexta eliminada da 12ª edição de “A Fazenda“, Luiza Ambiel, explicou o motivo que a fez brigar diversas vezes com a participante Raissa Barbosa no confinamento. “Eu não sabia que ela tem a síndrome, eu nem sabia o que era Borderline. Todas as vezes eu briguei com ela como uma amiga. Eu torço pela Raissa. Vejo que ela é muito parecida comigo porque é bocuda, estourada e brava. Eu não a tratava como uma pessoa doente, tratava de igual para igual porque, se não aguentasse o tranco, ela não estaria no reality show“, afirmou. Durante a edição, o comportamento explosivo de Raissa Barbosa, que configura um dos traços de seu transtorno mental, a síndrome de Borderline, chamou a atenção do público e gerou polêmica nas redes sociais.

Além de recordar as brigas, Luiza Ambiel analisou que “moscou” muitas vezes no programa com relação a oportunidades para possíveis relacionamentos amorosos. “A mulherada aqui fora queria me matar porque eu não entendia que alguns participantes estavam dando a letra para ficarem comigo. Boiei com o JP Gadêlha dando em cima de mim e com o Mateus Carrieri também. O próprio Mateus dormiu duas vezes na minha cama, até que eu disse que ele lembrava muito o meu ex-namorado roncando e o expulsei de lá. Sou da época em que os homens precisam ser diretos senão eu não entendo, precisam chegar junto e falar que estão afim, como o Cartolouco fez”. Na contramão de JP e Mateus, que não tiveram suas investidas correspondidas durante o reality show, o jornalista esportivo estendeu a paquera para fora do programa e continua mantendo contato com a modelo. “Eu e o ‘Carto’ nos falamos, ele é muito legal. Mas tenho um pé atrás com ele porque parece ser aqueles meninos que, se você não tomar cuidado, filmam toda a intimidade, mostram para os amigos e contam os detalhes. Estamos conversando, mas ainda não fiz nada com ele”, concluiu.

Confira a entrevista com a ex-participante de “A Fazenda”, Luiza Ambiel: