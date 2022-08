‘Foi o PT que começou com a degeneração das instituições democráticas’, diz Felipe D’Avila

Em entrevista ao Pânico, o candidato do Novo ainda elogiou governo federal por aprovar ‘pautas modernizadoras’

Reprodução/Pânico Luiz Felipe D'Avila, candidato à Presidência pelo Novo, foi o convidado do programa Pânico desta terça-feira, 30



Nesta terça-feira, 30, o programa Pânico recebeu o candidato à Presidência Felipe D’Avila. Questionado sobre sua opinião quanto à economia no governo de Jair Bolsonaro, ele fez elogios e críticas à gestão. “Essa pauta modernizadora no Brasil andou. E eu falo, tem que aplaudir o Bolsonaro. Todas essas reformas que a gente votou com o Bolsonaro, teve muita matéria importante que avançou e tem que aplaudir. Isso é uma das coisas importantes na política. A gente tem que dar crédito para as coisas que são feitas certas”, opinou. “Você tem de saber discernir o que está certo ou errado. O errado foi ele comungar com o centrão. Isso aí não dá, cara. Na hora que você começa com o orçamento secreto e fala que você precisa disso para governabilidade é a mesma coisa que o Lula falava. Que precisava governar a imunidade, precisava fazer mensalão. Aí não dá. Isso ele não precisa, não é verdade que você precisa disso.”

O empresário também comentou sobre a atual fase de seu partido, o Novo, e as expectativas para o saldo das eleições deste ano. “Teve briga do Amoêdo com a turma do Novo. O que acontece é que hoje a gente conseguiu unir o partido, que foi uma coisa superimportante. Quando você vive a crise, como é que você sai da crise?”, questionou. “A gente saiu da crise com o partido totalmente unido, com chapa forte no Brasil inteiro, nós devemos dobrar nossa bancada federal no Congresso Nacional, o que é uma coisa bem legal. Vamos ali reeleger o Zema em Minas e vamos ver se a gente consegue eleger pelo menos um ou dois senadores e um governador além do Zema. Então, eu acho que o partido sai mais forte, mais unido e vai crescer num momento que muitos partidos vão definhar. O Novo vai ser um dos poucos partidos que vão crescer.”

Felipe D’Avila fez criticas aos que dizem votar em Lula pelo critério de defesa da democracia e disse que petista prejudicou o regime democrático brasileiro. “Votar no Lula porque o Lula é o defensor da democracia e o Bolsonaro é o antidemocrático… Pelo amor de Deus, o cara é o que vem destruindo a democracia com a corrupção, com o mensalão. Quem começou com a degeneração das instituições democráticas foi o governo do PT. Olha que engano. Então, como despertar as pessoas do autoengano? Falar: ‘Gente, esse cara não tem nada de democrata. Não vai ajudar a fortalecer a democracia brasileira'”, concluiu.