Holiday diz que MBL é ‘covarde e oportunista’: ‘Não vou às ruas liderado por essa gente’

Em entrevista ao Pânico, vereador de São Paulo afirmou que movimento abandonou a direita no Brasil: ‘Deram uma banana quando o país mais precisou’

Reprodução/Jovem Pan News O vereador Fernando Holiday foi o convidado do programa Pânico



Nesta terça-feira, 30, o programa Pânico recebeu o vereador Fernando Holiday (Republicanos-SP). Em entrevista, ele afirmou que não irá aderir aos atos convocados pelo MBL em todo o Brasil, que acontecerão no próximo domingo, 4. “Parece que a manifestação não foi pensada exatamente pelo MBL, quem me esclareceu isso foi o Deltan Dallagnol, mas foi o [grupo] que mais divulgou e mais se engajou. Eu fui um dos que me coloquei contra a participação da direita e continuo me colocando. O MBL está se utilizando de um oportunismo barato para convocar as pessoas. A causa é maior, é muito mais importante que as nossas diferenças, mas a gente não pode referendar comportamentos covardes e oportunistas dentro da direita”, argumentou. “O MBL teve a oportunidade de, no dia 31 de outubro de 2022, manifestar-se de forma cabal em momento definitivo. Quando o país mais precisou deles, deram uma banana. Eles preferem ser oposição ao Lula do que se submeter a um governo do Bolsonaro”, acrescentou o ex-militante do Movimento Brasil Livre.

Para Holiday, o MBL, assim como ele, errou na forma de fazer oposição ao governo de Jair Bolsonaro. No entanto, o vereador acredita que se diferencia por ter reconhecido equívocos. “Eu sou homem o suficiente para admitir que errei e não tenho vergonha de admitir os meus erros. Arrependo-me e peço desculpas ao Bolsonaro pela oposição tosca que eu fiz, pelo Brasil que eu fiz. Se o MBL quiser ser colocado como um grupo de homens de verdade, que peçam desculpas ao Brasil pelas ca**das que fizeram. Enquanto não fizerem isso, eu não vou às ruas com essas pessoas, liderado por essa gente”, afirmou. O ex-membro também lamentou as atuais políticas do grupo e defendeu que outros setores convoquem protestos contra o governo Lula. “Se a direita quiser marcar uma manifestação, e o MBL vier a reboque, junto com o resto da centro-esquerda, que venha e vamos nos unir. Convocado e liderado por eles, jamais, porque foram covardes, abandonaram o país, abandonaram a direita e suas ideais. Estão muito longe de ser o MBL que era no passado”, concluiu.