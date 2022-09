Leandro Ruschel condena voto em Lula: ‘Volta para um cenário trágico está em jogo’

Em entrevista ao Pânico, o empreendedor criticou os governos petistas e afirmou que. no passado, PSDB fazia uma dobradinha com o PT: ‘Era um projeto só, de esquerda’

Reprodução/Jovem Pan News Leandro Ruschel foi o convidado do programa Pânico



Nesta terça-feira, 27, o programa Pânico recebeu o empreendedor Leandro Ruschel. Em entrevista, ele opinou sobre a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro nas eleições que acontecem neste fim de semana. “O país está em jogo. A gente sabe que nós tivemos, especialmente durante os governos petistas, um resultado trágico. O PIB tendo a maior queda, o Estado sendo saqueado. Grana dos nossos impostos repassados para ditaduras. É isso que está em jogo, se queremos outro caminho para o Brasil ou voltar para esse cenário trágico”, disse. “Mesmo com todo esse Estado nos esmagando, ainda conseguimos produzir riquezas. Acho difícil falar numa mudança profunda. Tivemos, ao longo da redemocratização, a perspectiva de que existiam dois projetos de disputa, quando, na verdade, era um projeto só, de esquerda, nessa dobradinha PT e PSDB.”

Ruschel afirmou enxergar a necessidade da fundação de um partido conservador no Brasil. Para ele, há a necessidade de que a direita ocupe mais espaços políticos. “Tivemos uma primeira iniciativa, parece que o povo acordou entre 2013 e 2014. Porém, não existe um partido conservador, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem o Partido Democrata e o Republicano, de fato há essa diferença ideológica. No Brasil, não se tem um partido em que possa se dizer que seja um partido conservador de fato. A gente tem arranjos, o próprio PSL foi um arranjo para o Bolsonaro disputar as eleições”, afirmou. “Se nenhum partido existe para representar uma boa fatia da população brasileira, a democracia brasileira é uma espécie de simulacro de democracia. Não espero que em 2022 a gente tenha uma mudança significativa nesse cenário. Temos que fazer um trabalho de formiguinha nesse sentido. A direita tem que aprender a tomar espaços”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Leandro Ruschel: