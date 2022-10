Leda Nagle questiona censura no jornalismo: ‘Não esperava viver duas ditaduras na mesma encarnação’

Em entrevista ao Pânico, jornalista afirma que criou quadro de bolo em seu canal no YouTube para lembrar a época em que jornais eram impedidos de veicular reportagens

Reprodução/Jovem Pan News Leda Nagle foi a convidada do programa Pânico



Nesta segunda-feira, 17, o programa Pânico recebeu a jornalista Leda Nagle. Em entrevista, ela falou sobre a sua carreira e afirmou sofrer censura nas plataformas digitais. “As duas situações são muito ruins, mas uma coisa eu quero deixar claro: não esperava viver na mesma encarnação duas ditaduras, e estou vivendo. Entrei no jornalismo na época dos militares, na época que o ‘Estadão’ dava receitas de bolo na primeira página. Por isso resolvi fazer o quadro do bolo, porque vai que, né? Já estou preparada para fazer um monte de bolo se não puder fazer entrevista”, disse. “Mas acho que essa censura do politicamente correto e do cancelamento, tudo isso é tão ruim quanto a ditadura. Não vejo diferença, tive que tirar do meu canal mais de 60 vídeos. Eu adoro entrevistar, o meu barato é esse.”

Nagle discorda que o jornalismo tome posicionamento pelo seu espectador e criticou a postura da imprensa tradicional atualmente. “Acho que esse jornalismo vai pagar o preço, já está pagando. A credibilidade está menor. Todo mundo hoje em dia tem uma câmera, um microfone e voz. Fica difícil você blefar o tempo. O jornalismo tradicional está insistido e vai pagar essa conta, não vai ter jeito”, avaliou. “Outro dia me mandaram uma foto, acharam um material meu do ‘Jornal Nacional’ no dia da morte do Tancredo. Ele provou para mim, eu tinha esquecido. É muito louco, ano que vem vou fazer 50 anos de jornalismo, comecei em 1973”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Leda Nagle: