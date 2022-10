‘Não vamos nos intimidar’, diz Rodrigo Garcia após tiroteio durante campanha de Tarcísio em Paraisópolis

Em entrevista à Jovem Pan, governador de São Paulo exaltou rápida atuação da Polícia Militar e disse que não é possível ‘descartar nada’

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/09/2022 Tucano exaltou agilidade na atuação da Polícia Militar e disse que, até o momento, "não é possível descartar nada"



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que o Estado “não vai se intimidar” com o tiroteio que aconteceu nesta segunda-feira, 17, na comunidade de Paraisópolis, durante agenda do candidato ao governo do Estado Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). Em entrevista a TV Jovem Pan News, o tucano exaltou agilidade na atuação da Polícia Militar e disse que, até o momento, “não é possível descartar nada”, mas exaltou que o governo vai garantir que o segundo turno das eleições aconteça “com tranquilidade”. “Minha obrigação enquanto governador é garantir a segurança, a normalidade das eleições e todo esforço necessário para garantir que os candidatos possam fazer a campanha. Não vamos nos intimidar. Vamos garantir que as eleições aconteçam com toda tranquilidade”, exaltou o governador, que disse ter ligado para Tarcísio logo após o ocorrido. “Liguei me solidarizando e perguntando se a equipe dele estava bem. Ele me cumprimentou pela ação rápida da Polícia Militar, que estava na redondeza e conseguiu evitar uma coisa maior. O local está cercado para poder fazer esclarecimento rápido do ocorrido.

Questionado sobre as motivações do tiroteio e possível caracterização de um atentado, Rodrigo Garcia defendeu que não é o momento ideal para conclusões precipitadas, embora nenhuma hipótese seja descartada. “Não vamos descartar nada, pedi para as forças de segurança de São paulo avaliarem tudo, se é um crime de cunho político. Vamos investigar rapidamente para esclarecer isso. E me coloco à disposição se [os candidatos] precisarem de reforços. A Polícia Militar está à disposição, é dever do Estado proteger”, completou. Segundo o governador, agentes de segurança do Estado apuram ligação do homem baleado, que morreu no local, com outros possíveis envolvidos. Embora não descarte uma motivação política, o governador reforçou que é preciso separar os bandidos da comunidade local. “Uma comunidade de pessoas de bem, de homens e mulheres de bem, o Tarcísio estava certo em realizar uma reunião em local de ensino e temos que separar bandidos da própria comunidade”, concluiu. Como a Jovem Pan mostrou, Tarcísio de Freitas cumpria agenda da campanha no local, onde participava da inauguração do Primeiro Polo Universitário de Paraisópolis, quando começaram os disparos. O candidato ao Governo de SP disse que “todos estão bem” e citou atuação brilhante da Polícia Militar de São Paulo.