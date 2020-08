Leo Dias conta tudo sobre novo programa na Jovem Pan: ‘Vai ser leve e descontraído’

Humorista participou do Pânico e contou quais convidados estarão no ‘Tô na Pan’, que estreia na segunda-feira, 31

Jovem Pan Léo Dias estreia programa na Jovem Pan na segunda-feira, dia 31 de agosto



O humorista Leo Dias participou do programa Pânico nesta sexta-feira, 28, e contou tudo sobre seu novo programa ‘Tô na Pan’, que estreia na próxima segunda-feira, 31, na rádio Jovem Pan e no Panflix e todas as plataformas digitais às 11h30. Segundo ele ‘muita coisa vai repercutir’ nos episódios do programa. “Vai ser um programa leve e descontraído, para falar dos famosos, com entrevistas e etc. Se a gente quiser colocar barraco ao vivo, podemos colocar”, disse. Sobre a parceria com Lígia Mendes, que também apresentará o programa, Leo agradeceu a amiga. “Ela é uma amiga de muitos anos e graças a ela eu entrei na Jovem Pan e tenho que dar o mérito. Ela acreditou muito em mim e eu vim com muitas ideias e queria agradecer a liberdade que a rádio me dá de escolher os convidados”, completou.

No episódio de estreia a dupla vai entrevistar Larissa Manoela, Luisa Sonza e Tati Minerato e uma novidade sobre a Xuxa. “As irmãs Minerato são muito famosas, a Tati teve problemas com cirurgias na lipo, ela fez para entrar na Fazenda e deu tão errado que ela nem entrou no reality show. Ela vai falar das brigas com o médico. A Xuxa também me passou o prefácio do seu livro, que quem escreveu foi Rita Lee, nós vamos ler o prefácio”, contou. No restante da semana do ‘Tô na Pan’ aparecerão Carlinhos Maia e o marido, Pedro Sampaio, Lexa e Luan Santana.

O programa será apresentação na conexão São Paulo e Pernambuco, já que o humorista está morando na praia Muro Alta, a pouco mais de 40km de Recife. Segundo Leo Dias, a rotina litorânea mudou sua vida. “Quando a gente chega no fundo do poço não enxerga. As pessoas querem nos alertar e as vezes a gente não entende. Eu olho fotos, vídeos e eu estava péssimo e quando a gente acha que o fundo do poço é o fim, chegamos ao mais fundo ainda. Foi um sacode pessoal, vim para cá e estou me alimentando bem, acordando cedo, to malhando. Estou cuidando do meu corpo e da minha saúde”, disse. Feliz com o novo programa, Leo Dias disse que sua intensidade o ajuda na carreira. “Eu não sou de mentira, sou 100% de verdade. Quando eu me entrego, mergulho em piscina vazia. O fato de ser tão passional não estava relacionado ao meu vício, está aqui em mim. Continuo apaixonado pelo que eu faço, continuo me entregando ao meu trabalho”, encerrou.