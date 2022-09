‘Lula não está com postura de vencedor, mas de quem está desesperado’, analisa Bernardo Küster

Em entrevista ao Pânico, o comentarista ironizou a estratégia de voto útil para o ex-presidente petista: ‘Se está ganhando com 227%, por que tem que virar voto?’

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/08/2022 Lula lidera as intenções de voto para a presidência da República



O comentarista Bernardo Küster foi o convidado do programa Pânico desta quinta-feira, 22. Em entrevista, ele opinou sobre a tática eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva na reta final para o primeiro turno das eleições deste ano. “Lula não está com postura de vencedor, está com postura de quem está desesperado. Primeiro chama os ex-presidenciáveis, metendo Boulos e Meirelles no mesmo caldeirão. Não vai ao debate no SBT. Se você é o favorito nas pesquisas, tem que ir lá e dar um show, mas não vai. Ele tinha prometido que não faltaria aos debates”, disse. “Agora, resolveu não apresentar plano de governo. Mandou cartinha até para o papa [Francisco]. Acho que a última instância agora é o papa, que vai dizer que o Lula é inocente. O Lula, que tinha dito no Anhangabaú que não podia usar a igreja para partido político. Agora não, ele volta para o papa querendo pedir arrego”, observou.

Küster também criticou a estratégia de voto útil, recentemente levantada por apoiadores do candidato petista em busca da vitória de Lula no primeiro turno. “Conseguiram unir toda a turma latino-americana do Foro de São Paulo para implorar para o Ciro Gomes desistir da candidatura dele. Se está ganhando com 227%, por que tem que virar voto? Isso para mim é aquele requenta de 2018. Isso é título de desespero. Bolsonaro não tem medo de perder voto, ele está muito confortável, no meu entender. Atitude de vencedor”, comparou. “Uma turma do Ciro vai para o Bolsonaro, isso é inevitável acontecer. É a turma que não quer mesmo ver o Lula. Se fosse um cara que não quisesse ver o Bolsonaro de qualquer maneira no poder, já estaria fazendo o voto útil no Lula agora”, concluiu.

