Mauro Naves revela conversa com presidente da CBF sobre novo técnico da seleção

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 21, jornalista também falou sobre retorno à televisão e como está conciliando o trabalho com a família

Jovem Pan News Jornalista e comentarista participou da edição desta terça-feira, 21, do programa Pânico



Com sete Copas do Mundo e três Olimpíadas em seu currículo, o jornalista Mauro Naves é considerado uma das grandes referências do esporte brasileiro. Depois de mais de 30 anos como jornalista, Naves agora é comentarista e segue acompanhando o futebol brasileiro. Durante entrevista ao program Pânico, da Jovem Pan, desta terça-feira, 21, Naves falou sobre o futuro da seleção brasileira, revelando que conversou com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o tema e dizendo que, mesmo com a procura por um estrangeiro, o Brasil tem técnicos capacitados. “Tem essa discussão: precisa ser estrangeiro ou temos um técnico capacitado? Acho que nós temos. Mas, da última vez que eu conversei com o presidente da CBF, eu percebi que ele queria dar uma virada de chave mesmo. Por que que ele estava assim? Ele quer alguém que não tenha rabo preso com nada aqui no futebol brasileiro. ‘Eu tenho que convocar três jogadores de um time brasileiro. Esse time tal estará em uma final, não interessa, minha prioridade é a seleção’.[…] O Presidente da CBF, pelo que eu entendi da última conversa com ele, quer que alguém pense na seleção. O mais cotado seria o Ancelotti neste momento”, afirmou Mauro.

Em outro momento, o jornalista falou sobre sua saída da televisão em 2019, relatando que, quando deixou a Globo, queria ter mais tempo para se dedicar à sua família e que, por isso, acreditava que não retornaria à televisão. “Eu fiquei 30 e tantos anos como repórter. Quando eu sai, fiquei naquela: ‘Vou fazer o que? Vou para onde?’. Aí eu queria tempo mesmo. Queria fugir dessas viagens, parar de sair tanto de casa, perder aniversário de filho, casamento de amigos, etc. Foi uma vida com glamour. Conheci através da profissão mais de 50 países. Mas é o seguinte, as datas acontecem e você está fora. Profissionalmente é um barato, mas a família está ali. […] Quando eu parei, eu falei ‘vou buscar alguma coisa que eu tenha mais tempo para conviver com a família’. Por isso, eu acreditava que não voltaria para a televisão”, relatou Mauro, que também disse estar tentando viver com a neta momentos que perdeu na infância da filha.