Monja Coen revela como trocou o catolicismo pelo budismo: ‘Comecei a questionar o que é Deus’

Entrevistada da edição desta quarta-feira, 31, do Pânico cresceu em família católica, mas teve curiosidade despertada com ‘novas interpretações da fé’

Reprodução/Jovem Pan News Monja Coen foi a convidada do programa Pânico desta quarta, 31



Nesta quarta-feira, 31, o programa Pânico recebeu a budista Monja Coen. Em entrevista, ela contou como foi o seu processo de transição do catolicismo para o budismo. “Fui educada por uma família católica apostólica romana. Me levaram para colégios de freiras e coisas do gênero, também estudei em escolas públicas, que dão uma visão muito mais ampla da realidade, né? Aos 11, 12 anos, comecei a questionar minha família sobre os valores de Jesus. ‘Vocês estão vivendo de acordo com aquilo que Jesus ensinava? Por que a carne da mesa é diferente da carne da cozinha?'”, exemplificou. “Falei que isso não era ensinamento de Jesus. Falei para minha mãe que não ia mais à missa, disse que era ateia. É onde comecei a questionar o que é Deus.”

Monja Coen afirma que sua curiosidade foi despertada para conhecer novas realidades e interpretações da fé e da vida por outros autores e religiões. “Nessas perguntas, eu comecei a ler muito e procurar outros lugares que pudessem me dar algumas possibilidades de outras visões de mundo e não aquela na qual eu nasci e cresci. Fui ler Nietzsche e coisas da Índia. Tem outras maneiras de pensar a realidade, né?”, disse. “Tem países do mundo que nunca ouviram falar de Jesus, muitas pessoas no mundo nem sabem quem é e vivem bem. Tem muitas pessoas ateias que são extremamente ética e corretas, e não porque têm medo de Deus, não porque se eu fizer vai acontecer uma coisa ruim para mim”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Monja Coen: