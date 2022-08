Idosa morre após casa de repouso nos EUA servir detergente para ela beber

Atria Park Senior confirmou o incidente; funcionários estão suspensos e uma investigação está sendo realizada para apurar o caso

Reprodução/youtube/KTLA5 Gertrude Elizabeth Murison Maxwel tinha 92 anos e sofria de demência



Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, uma idosa de 92 anos, morreu após a casa de repouso Atria Park Senior, na Califórnia, Estados Unidos, servir detergente para ela ao invés de suco. Mais dois residentes estão hospitalizados, mas o estado de saúde não foi divulgado, segundo o canal KTLA. Gertrude sofria de demência. Em entrevista à imprensa local, os familiares disseram que foram informados do incidente por um funcionário. Inicialmente, o local negou que tivesse cometido um erro e afirmou que os residentes ingeriram sozinho a sustância de limpeza. Mas, os familiares não acreditaram nessa versão. “Minha mãe, assim como outras pessoas, precisa que você segure um copa na boca dela para ingerir as coisas”, afirmou Marcia Cutchin, filha de Gertrude à KTLA. Posteriormente, a casa de repouso voltou atrás de suas declarações e admitiu o erro. Em um pronunciamento oficial, ela prestou suas condolências a família da falecida e confirmou que três de seus residentes “foram levados ao hospital após, acidentalmente, serem servidos com detergentes no lugar de suco”, informaram e acrescentaram que estão “trabalhando com as autoridades locais”. De acordo com o portal Sparklight, os funcionários envolvidos foram suspensos até que a investigação seja concluída. Essa não é a primeira vez que a empresa que controla a Atria Park Senior se envolve em polêmica. Em 2018 ela foi processada pela família de uma mulher de 86 anos que foi ferida várias vezes quando estava no local. Em 2020, houve mais uma queixa.

