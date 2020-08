Nil Agra reclama do politicamente correto: ‘Tá f*** essa coisa do mimimi’

Humoristas Nil Agra e Igor Guimarães participaram do programa desta quarta-feira, 12

Reprodução/Instagram Nil Agra participou do Pânico nesta quarta-feira (12)



Os humoristas Nil Agra e Igor Guimarães participaram do Pânico nesta quarta-feira, 12. Confinado com a mulher e os filhos durante a quarentena, Nil Agra contou como surgiu a ideia do show solo “Eu e Tatiana”, que ele convida a mulher para o stand up. “Eu tenho vídeos de finais alternativos no YouTube e decidi fazer algo no Dia dos Namorados e dar o lugar de fala para ela. Ela zuou e gostou bastante, mas não gosta muito de fazer stand up. Falo muito dela nos shows, é uma maravilhosa mulher”, contou. Agra também reclamou das imposições sobre os humoristas hoje em dia e as limitações dentro dos shows. “Tá f** essa coisa do mimimi para nós do humor. Eu tenho raiva de quando falam ‘antigamente era melhor’ porque não era melhor, nunca foi melhor”, completou. Em casa desde que a quarentena começou, o humorista irá retornar aos palcos em shows em Barueri no fim do mês de agosto e viaja para Manaus em setembro para apresentação única.

Também no programa, Igor Guimarães, que já trabalhou com a equipe do Pânico, contou como recentemente foi ‘cancelado’ no supermercado e disse estar vivendo de ‘vender desenhos’. O comediante está fazendo shows stand up no sistema drive-in do Allianz Parque, em São Paulo, e participou do ‘Comedy Night Show’, espetáculo que reúne diversos humoristas em uma única noite, com Rodrigo Capella, Marcos Aguena e outros. Veja alguns dos momentos do programa: