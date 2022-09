‘O que vivi na Paulista ontem eu nunca vivi em 24 anos como atleta’, diz Henkel sobre 7 de setembro

‘Fomos recebido pelo público nas ruas, sentimos o fruto do nosso jornalismo’, afirmou a comentarista em entrevista ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan News Ana Paula Henkel foi a convidada do programa Pânico



Nesta quinta-fera, 8, o programa Pânico recebeu a comentarista Ana Paula Henkel. Em entrevista, ela deu detalhes sobre a sua percepção das ruas nos atos do 7 de setembro deste ano. “Fiquei muito impressionada com a recepção na Paulista. Tentei sair, dei cinco passos e as pessoas enlouquecidas: ‘Vocês são a nossa voz, não desistam’. Fiquei muito impressionada”, contou. “Estive no 7 de setembro do ano passado. O de ontem não foi nada comparável ao do ano passado. Eu até comentei com o Augusto [Nunes] que nem no auge dos meus tempos de atleta olímpica eu vivi o que eu vivi ontem. Pessoas querendo tirar fotos, muitas senhoras e famílias chorando. Me senti extremamente honrada.”

Henkel ainda avaliou o impacto do seu trabalho como comentarista no resultado das manifestações do dia da Independência. “O que vivi na Paulista ontem eu nunca vivi em 24 anos de atleta. Nunca vivi uma emoção, uma honra, um carinho, um amor. Fomos recebido pelo público nas ruas, sentimos o fruto do nosso jornalismo.” A atleta comparou Jair Bolsonaro com os discursos e políticas de personalidades da esquerda. “As pessoas entenderam que não são as palavras canhotas que afetam a vida, as políticas afetam. De maneira positiva ou negativa. Só tinha canhota, até quando as pessoas começam a perceber que as palavras não andavam alinhadas as políticas… Porque é muito lindo, né? Pai dos pobres, salvar os negros e as mulheres, coloca todo mundo nos balaios coletivistas”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Ana Paula Henkel: