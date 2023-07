Em entrevista ao Pânico, parlamentar ressaltou o papel do setor na economia brasileira e deu detalhes sobre relacionamento entre o Ministério da Fazenda e a Frente Parlamentar de Agropecuária

Reprodução/Jovem Pan News Pedro Lupion foi o convidado do programa Pânico



Nesta quinta-feira, 6, o programa Pânico recebeu o deputado federal Pedro Lupion. Presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, ele deu detalhes sobre o relacionamento com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. “Eu sou presidente de uma bancada enorme, de gente de todos as matizes. É óbvio que eu sou de oposição, mas tem gente que apoia esse governo. A gente precisa resolver os pepinos do setor. A briga agora era resolver problema de royalties de semente, de cooperativas, muitas questões que estavam na mesa da Fazenda. Tem que sentar na mesa e negociar”, detalhou. “A partir do momento que não entra ideologia na conversa, a gente está falando do setor econômico mais importante do país. É óbvio que a gente precisa ter essas pontes de diálogo. Nosso PIB agropecuário é maior do que o argentino inteiro. Eu tenho muito claro isso, nessas brigas e embargos a produtos brasileiros, ditar regras, isso da Amazônia não tem nada pelo meio ambiente. É puro e estritamente comercial”, pontuou.

Lupion ainda ressaltou o papel do agronegócio no equilíbrio da economia nacional e defendeu que o protagonismo deve ser reconhecido por qualquer governo. “A gente tem uma diferença de qualquer setor produtivo, de qualquer lugar do mundo e de qualquer economia. A gente está na mesa do cara, tudo o que come. Não consigo entender governo com o mínimo de consciência, nem o governo do PT consegue ser lesado nesse tanto de querer destruir um setor desse tamanho”, disse. Na Câmara dos Deputados, o parlamentar diz ser de oposição a Arthur Lira, mas defendeu a capacidade de articulação do presidente da Casa. “O Arthur Lira tem uma liderança fortíssima, atende os dois lados. Nunca teve um presidente de um dos Poderes com toda força de articulação como o Arthur tem. Mérito dele e da habilidade dele, mas eu particularmente defendo, no meu caso e dentro do meu partido, que a gente sempre faça oposição”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Pedro Lupion: