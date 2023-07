Dallagnol critica Lira e diz que agenda da Câmara ‘está sendo definida por cruzeiro de Wesley Safadão’

Em seu perfil no Twitter, ex-procurador questionou se o parlamentar ‘tem servido à Câmara’; evento reunirá grandes artistas da música nacional entre os dias 10 e 13 de julho

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Câmara foi criticado por, supostamente, ter desejo de antecipar o recesso da Casa para participar de evento do cantor



O ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal pelo Paraná Deltan Dallagnol criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) por supostamente querer antecipar o recesso da Casa por causa do cruzeiro organizado pelo cantor Wesley Safadão. Em seu perfil no Twitter, o ex-deputado fez criticas ao parlamentar e questionou se as prioridades de Lira são as mesmas do Brasil. “Em meio a pautas tão urgentes, a agenda da Câmara dos Deputados está sendo definida pelo cruzeiro do Wesley Safadão que Arthur Lira quer ir. Será que as prioridades de Lira são as mesmas do Brasil? E a pergunta mais importante é: Lira tem servido à Câmara dos Deputados ou tem se servido dela?”, escreveu Dallagnol ao compartilhar uma publicação sobre a possível antecipação do recesso. O navio acontecerá entre os dias 10 e 13 de julho, tendo como convidados nomes como Zé Neto e Cristiano, Bell Marques, Léo Santana, Murilo Huff, entre outros.