Pré-candidato a deputado federal, Marcos Pontes diz que Congresso é mais uma missão em sua vida

Ex-ministro da Ciência e Tecnologia falou sobre suas aspirações políticas entrevista ao Pânico,

Reprodução/Jovem Pan News Marcos Pontes foi o convidado do programa Pânico desta terça-feira, 7



O programa Pânico recebeu nesta terça-feira, 7, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes. Pré-candidato a deputado federal em São Paulo pelo PL, ele explicou quais serão suas prioridades para a campanha. “A gente precisa trazer mais pesquisadores para dentro do sistema e toda parte do desenvolvimento de tecnologia. Eu tenho trabalhado minha vida inteira com educação também, a gente sabe que educação precisa de um de um reforço no Congresso. As outras áreas, como aviação, toda a parte de comunicação, a parte dos nossos provedores no país inteiro”, enumerou. “Tem muita coisa a se fazer no Congresso agora, tenho outro desafio. É outra missão, né? Tenho passado minha vida inteira fazendo missões para o país, agora é mais uma.”

O ex-ministro também elogiou a gestão do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o governo federal foi corajoso ao escolher ministros técnicos para pastas como Meio Ambente e Infraestrutura. “Foi uma das coisas que o presidente Bolsonaro fez e teve muita coragem, diga-se de passagem. Com isso a gente conseguiu passar, por exemplo, pela pandemia. Não aparece nas primeiras páginas dos jornais tudo o que foi feito, mas foram muitas coisas no setor de ciência, tecnologia e infraestrutura. [O governo escalou] Pessoas acostumadas a olhar um problema e resolvê-lo de forma técnica. Estamos no momento que o Brasil precisa ser reconstruído”, disse. “A pandemia destacou a importância da ciência, tanto para o Brasil como para o mundo inteiro.”

Confira na íntegra a entrevista com Marcos Pontes: