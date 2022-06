Deslizamento de terra deixa um morto e dois desaparecidos no sul da Argentina

Vítima e os outros dois homens são da mesma família e estavam hospedados no complexo turístico na cidade de San Calos de Bariloche

Francisco RAMOS MEJIA / AFP

Um deslizamento de terra cobriu parte de um hotel na cidade de San Calos de Bariloche, na Argentina, e deixou um morto e dois desaparecidos na segunda-feira, 6. Segundo as autoridades, um barranco cedeu devido às chuvas e causou um deslizamento de terra no complexo hoteleiro localizado em um barranco próximo ao lago Nahuel Huapí. O falecido é um homem uruguaio que estava hospedado com a família no complexo turístico, afirmou a Chancelaria uruguaia em comunicado.

Sua esposa e outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital regional, onde estão internadas “em condições estáveis”, segundo a Promotoria de Río Negro. Outros dois uruguaios, também parentes do falecido, estão desaparecidos e são alvo de “uma intensa busca”, acrescentou a Chancelaria. O deslizamento derrubou um muro de contenção, arrastou galhos e terra e atravessou completamente os fundos do complexo que possui dois prédios, um spa e várias cabines, que foram evacuadas. Também atingiu um hotel vizinho, embora sem causar vítimas, segundo a mídia local.