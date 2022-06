Primeiro turista brasileiro no espaço conta que se sentiu um astronauta, mas sem precisar ‘ralar’

Em entrevista ao Pânico, Victor Hespanha descreveu seus dez minutos de viagem na nave do empresário Jeff Bezos

Nesta terça-feira, 14, o programa Pânico recebeu Victor Hespanha, primeiro turista brasileiro no espaço. Em entrevista, ele relatou que sua viagem com a nave do empresário Jeff Bezos foi uma casualidade da vida, que veio após vencer sorteio de um clube do qual faz parte. “Comprei NFTs de um projeto, e eles tinham comprado um assento no voo do Jeff Bezos. Eles estavam sorteando para os membros da comunidade e eu fui o abençoado de ganhar esse voo. Foi uma sacada genial dos caras. Foi tudo muito rápido, em menos de um mês”, contou. Victor disse que, para acontecer uma viagem como essa, é necessário que tudo esteja em completa organização. Por isso, houve um adiamento antes de a visita ocorrer. “Deu problema, eles trabalham com muita certeza lá dentro. Tem que ser muito seguro.”

Apesar de ter uma história memorável para contar, Hespanha descreve que, no espaço, sua viagem durou cerca de 10 minutos. “O treinamento foi muito legal. Todo o treinamento é para dar aquele suporte, foi muito rápido. São 10 minutos de voo. A experiência mais surreal que tive na vida”, disse. Segundo brasileiro em voo espacial, Victor explicou que sua experiência não é exatamente igual ao do astronauta Marcos Pontes. “É uma viagem espacial, não é científica. A ideia é que você se sinta como astronauta, mas você não tem que ralar e trabalhar”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Victor Hespanha: