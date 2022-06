Lojas da Forever 21 no Brasil queimam estoque e devem fechar até domingo

Marca realiza liquidação com tudo pela metade do preço nas 15 unidades espalhadas pelo Brasil

Reprodução/Facebook/Forever 21 Forever 21 deve fechar unidades no Brasil até o fim desta semana



As 15 lojas da Forever 21, espalhadas pelo Brasil, devem fechar até o próximo domingo, 19. A marca realiza uma liquidação com tudo pela metade do preço para queimar os estoques nas unidades. A rede de varejo de moda está de saída após oito anos no mercado. Em 2012, o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos afirmou ter encontrado funcionários em condições de trabalho escravo em oficinas da Forever 21, localizadas em Los Angeles, na Califórnia.

À época, a marca informou que medidas foram tomadas para resolver o problema. Além do problema de ordem trabalhista, a revista “Forbes” afirmou que a empresa foi processada mais de 50 vezes por violação de direitos autorais. Procurada, a Forever 21 não comentou sobre o assunto até a publicação desta reportagem. Nas redes sociais, consumidores relatam, desde o início do mês, o movimento da loja para liquidar seu estoque. Alguns demonstraram surpresa com os preços dos produtos e com os fechamento das unidades.

Demorei muito a conseguir ter tempo pra ir a Forever 21 e quando fui esta semana não deu em nada, já compraram tudo que tinha de bom e barato, só vi coisa cara e estranha. A loja tá parecendo que foi saqueada 🥲 pic.twitter.com/z7pYadUngP — Ismália enlouquecida (@hollyhellu) June 11, 2022

Eu tô chocado que a Forever 21 faliu em vários lugares, passei ontem no barra shopping: fechada, fui ANDANDO pro Village pra ver a de lá: fechada, aí hoje fui no RioSul, rodamos o shopping todo: fechada. — BL Fanboy (@withlove_austin) June 10, 2022