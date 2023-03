Vice-governador de SP diz que trem que liga capital a Campinas sairá do papel: ‘Sonho antigo da população’

‘Estamos deixando de lado essa questão de esquerda e direita e pensando nas pessoas’, afirmou Felicio Ramuth, em entrevista ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan News Felicio Ramuth foi o convidado do programa Pânico



Nesta quinta-feira, 16, o programa Pânico recebeu o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth. Com a repercussão do leilão do Rodoanel Norte, ele afirmou que o governo do Estado pretende seguir com outros projetos de desestatização e incluir a construção de uma linha intermunicipal de trem. “São vários, aprovamos 15 projetos de desestatizações, envolvem concessões, PPPs [Parcerias Público-Privadas] e as privatizações. Temos as concessões como vocês viram essa do Rodoanel, mas vem outra muito boa neste ano ainda, que é o trem de média velocidade ligando São Paulo a Campinas. Esse sai”, revelou. “São R$ 8 bilhões de investimento. É uma linha nova, parte ela compartilha com a linha da atual operadora de trens de carga. De fato, uma linha para passageiros. Lá atrás, o país infelizmente optou pelo modelo americano do transporte rodoviário em vez do modelo europeu de transporte ferroviário. O Tarcísio, como ministro, começou a mudar isso. Um novo marco legal das ferrovias e agora está fazendo também como governador. Essa linha de trem é um sonho antigo da população do Estado e vai se tornar realidade. Até julho a gente abre o edital e até dezembro vai ter um vencedor”, acrescentou.

Ex-prefeito de São José dos Campos, grande polo tecnológico do país, Ramuth contou que enxergou na chapa com Tarcísio uma oportunidade de qualidade de gestão para o Estado de São Paulo. “Tenho o privilégio de estar ao lado do Tarcísio nessa jornada para transformar o Estado de São Paulo. Primeiro eu me coloquei à disposição para colocar em prática a política e a qualidade da gestão. No meio do caminho, encontramos o Tarcísio”, explicou. “Para mim, ele representa justamente isso. Como ministro, nós vimos qualidade como gestor. Mesmo não tendo sido candidato até então, ele já se mostrava um homem com sensibilidade política. Ele conseguiu construir grandes marcos legais: das ferrovias, a questão dos aeroportos. Ele sabia lidar bem com a política. Para mim, o Tarcísio representa qualidade de gestão política. Nesses três meses à frente do governo, a população do Estado de São Paulo já pode perceber que o Tarcisão é o Tarcisão do asfalto, das obras, mas é o Tarcisão da sensibilidade social, que cuida das pessoas”, detalhou.

Nos dois primeiros meses e meses de gestão, o vice-governador cita projetos ligados à saúde e ao combate à violência contra a mulher como pontos altos para a população de São Paulo. “Nosso governo é um governo de respeito e diálogo. Ouvi no início da gestão todos questionando se o Tarcísio iria aprovar, por exemplo, a lei do canabidiol [que garante o acesso gratuito de medicamentos à base de cannabis]. Estamos preocupados com as pessoas, ele deixa isso muito claro”, afirmou. “Importantes leis para as mulheres, o aluguel social para mulheres vítimas de violência. A gente conseguiu responsabilizar em conjunto, negociando com restaurantes e casas noturnas para que esses estabelecimentos contribuam na situação da violência contra a mulher. Estamos deixando de lado essa questão de esquerda e direita e pensando nas pessoas. A ingratidão é um grande defeito do ser humano”, refletiu.

Para a segurança pública, o político afirmou que o governo do Estado segue planos para conter o avanço das drogas na capital e também dos furtos e roubos de celular e outros objetos pessoais. O responsável delegado Jair já tem trabalho. Temos feito muitas apreensões com o estilo do governo Tarcísio, a gente preocupa mais em fazer do que mostrar que fez. A gente está nesse momento, inclusive já nos primeiros três meses, com mais apreensões e prisões que em todo ano passado na região central da cidade”, disse. “São vários problemas a serem resolvidos. A questão do roubo dos celulares, via de regra tem quadrilha de receptadores estrangeiros. Agora estamos conversando inclusive com a Polícia Federal sobre a possibilidade até de extraditar. Estamos mapeando, já tivemos muitas apreensões, mas a tecnologia e as câmeras vão ajudar muito”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra