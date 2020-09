Renato Gaúcho realmente é ‘pegador’? Vampeta abre o jogo e relembra história em pagode

Amigo do treinador do Grêmio, o Velho Vamp não hesitou e contou o que sabe sobre a vida pessoal do cara que foi casado por mais de 30 anos e disse já ter feito sexo com pelo menos 5 mil mulheres

Montagem sobre fotos/Reprodução No Pergunte ao Vampeta desta semana, o Velho Vamp falou sobre a fama de mulherengo de Renato Gaúcho



Craque dentro de campo, Renato Gaúcho provou ser um cara diferenciado também fora das quatro linhas, à frente dos bancos de reservas. Na função há 20 anos, o ex-atacante se consolidou como um dos maiores treinadores do futebol brasileiro e soma títulos importantes por Grêmio e Fluminense. Mas e na vida pessoal? Será que, por exemplo, o “falastrão” Renato Portaluppi faz tanto sucesso com as mulheres quanto costuma dizer por aí? Esse questionamento foi feito durante a edição desta semana do Pergunte ao Vampeta, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 18h (de Brasília), no Grupo Jovem Pan.

E o Velho Vamp, que é amigo do atual treinador do Grêmio, não fugiu da resposta. Companheiro de equipe do então atacante no Fluminense, em 1996, o ex-volante abriu o jogo e admitiu que, realmente, Renato Gaúcho é “pegador”. “O Renato não é balela, não, viu? E ele consegue fazer essas paradas todas… Ele é casado há mais de 30 anos, com a mesma mulher, mas já dava os perdidos dele! Não é balela, não! O Renato é pegador, mesmo!”, afirmou.

Vampeta, porém, enganou-se ao dizer que Portaluppi ainda é casado. Renato realmente oficializou laços com Maristela Bavaresco, com quem se relacionou por 33 anos, mas já se divorciou há nove anos, em 2011. Mesmo assim, durante o período em que ainda era casado, o ex-jogador teve uma filha, Carol Portaluppi, fruto de relação extraconjugal com a jornalista Carla Cavalcanti. Em 2008, o próprio ex-jogador afirmou já ter feito sexo com mais de 5 mil mulheres. “Contei, recontei e cheguei à conclusão de que já transei com nada mais nada menos que cinco mil mulheres. Nunca ninguém fez tanto sexo. Eu sou um verdadeiro fenômeno”, disse, na ocasião.

Vampeta, por sua vez, garante já ter ficado com cerca de mil e duzentas mulheres. Uma delas, pelo menos, graças a Renato Gaúcho. “Uma vez, eu fui a um pagode com ele, e ele falava assim: ‘ô, ajuda de custo, fica aqui no meu rebote que vai sobrar alguma coisa para você!’. E sobrou! Foi lá na Barra, quando eu joguei com ele no Fluminense. O Renato não é balela, não!”, afirmou o ídolo do Corinthians, como sempre, sem papas na língua. O “Pergunte ao Vampeta” desta semana vai ao ar logo mais, às 18h (de Brasília). Fique ligado!