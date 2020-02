Vampeta revela que 3 jogadores não estão no ‘grupo do penta’ no WhatsApp: ‘Devem se achar mais estrelas que todo mundo’

Reprodução Vampeta tem um programa semanal no canal "Jovem Pan Esportes", no Youtube, no qual responde às perguntas dos internautas



A aposentadoria de Lúcio, zagueiro que se despediu do futebol na semana passada, recolocou a Seleção Brasileira pentacampeã mundial em evidência. Agora, afinal, nenhum dos 23 jogadores que disputaram o Mundial da Coreia do Sul e do Japão está em atividade. Todos penduraram as chuteiras.

Aquela equipe é lembrada até hoje não só como um exemplo de técnica, irreverência e competência, mas também pela união. Não à toa, ganhou o apelido de “família Scolari”, em referência à harmonia criada pelo técnico Luiz Felipe Scolari no vestiário verde-amarelo.

Para se ter noção, o contato entre os jogadores do Penta ainda é constante. E graças a um grupo no WhatsApp. Na última edição do Pergunte ao Vampeta, programa semanal da Jovem Pan Esportes no Youtube, o ex-volante do Corinthians revelou que os atletas campeões mundiais em 2002 se falam com frequência por meio do aplicativo.

O único problema, no entanto, é que o grupo não está completo. Segundo Vampeta, apenas três dos 23 jogadores que representaram a Seleção na Ásia não toparam entrar na conversa conjunta. O motivo? Ninguém sabe ao certo – o que não ameniza a mágoa do Velho Vamp.

“Nós temos o grupo que foi feito pelo Juninho Paulista, o grupo de 2002. A gente mantém o contato sempre! O Cafu sempre liderando, é o nosso capitão, o nosso líder. Tá todo mundo participando… Aliás, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Rogério Ceni não participam! Dos 23, esses três não participam”, afirmou Vampeta, visivelmente contrariado.

Questionado sobre o porquê da ausência do trio, o polêmico ex-jogador disparou: “eles devem se achar mais estrelas que todo mundo, né? Jogaram bola sozinhos!”.

Confira o desabafo de Vampeta no vídeo abaixo, a partir dos 3:41: