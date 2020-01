135 Indústria tem melhor nível de emprego desde 2015; Bolsonaro presta solidariedade a Luciano Hang

Na edição desta quinta-feira (2) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino comenta os resultados da indústria brasileira obtidos por uma consultoria. Segundo o levantamento, o setor tinha 10,7 milhões de funcionários no terceiro trimestre de 2019 — 1,3% a mais do que no ano anterior. Constantino também fala sobre o presidente Jair Bolsonaro, que prestou solidariedade a Luciano Hang, após incêndio em estátua de uma filial das lojas Havan.