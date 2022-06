Você sabe o que é culpa materna? Podcast Mulheres Positivas aborda sentimento que assombra mães

Apresentadora Nana Feller recebeu a psicóloga Blenda de Oliveira, autora do livro ‘Fazendo as Pazes com a Ansiedade’

Arquivo Pessoal/Nana Feller Nana Feller (à dir.) recebe a psicóloga Blenda de Oliveira para a gravação do Podcast Mulheres Positivas



O episódio desta semana do Podcast Mulheres Positivas aborda culpa materna, com relatos de mães e a opinião profissional da psicóloga Blenda de Oliveira. A culpa materna assombra várias mães e é motivo de frustrações por conta de expectativas inatingíveis. Dra. Blenda lançou recentemente o seu primeiro livro, “Fazendo as Pazes com a Ansiedade”, e contou que pensa em escrever também sobre culpa. No bate-papo com a apresentadora Nana Feller, ela explicou como a culpa tem raízes na história de cada uma.

“É preciso que se entenda que educar uma criança é uma tarefa que beira o impossível. Isso quem disse foi Freud. Dizem que quando nasce uma bebê, nasce a culpa. Eu diria que quando nasce o bebê, nasce uma relação. E talvez de uma das relações mais poderosas. A mulher, quando se torna mãe, tem um poder muito grande, porque ela quem conta a história dessa criança, ela é quem narra durante muito tempo quem é essa criança. Essa criança se vê nos olhos da mãe e é nesse reflexo que ela se torna alguém”, disse Oliveira.

As convidadas falaram ainda sobre a complexidade do amor entre mãe e filhos e como lidar com o fracasso. “Se uma mãe nunca fracassasse, ela não daria oportunidade dessa criança conhecer uma mãe mais real. E perceber que é um movimento de reparação o tempo todo de erros e acertos. Os erros que nós como mães cometemos é a possibilidade que nossos filhos acertem também. É um peso muito grande conviver com alguém que nunca erra.” A apresentadora Nana Feller trouxe também experiências pessoais sobre o tema.