Especial coronavírus: Saiba tudo sobre o vírus que deixou o mundo em alerta

EFE/EPA/JEROME FAVRE Coronavírus já matou mais de 300 pessoas na China



A China já registrou 304 mortes e mais de 2.600 casos do novo coronavírus desde dezembro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) segue monitorando os casos e divulgando boletins diários com números atualizados. O vírus que deixou o mundo em alerta foi amplamente debatido no programa Pra Cima Deles, na Jovem Pan.

O surto do vírus já se tornou emergência de saúde global pela OMS. Neste domingo, um grupo de brasileiros em Wuhan, epicentro do coronavírus, divulgou uma carta-aberta pedindo a repatriação ao governo. No final desta tarde, o governo brasileiro afirmou que irá repatriar todos “os brasileiros que manifestarem interesse em deixar a China”.

Os brasileiros que estão em Wuhan deverão passar por quarentena ao chegarem no Brasil. Atualmente, o Ministério da Saúde monitora 12 casos suspeitos do vírus no Brasil, sete deles no Estado de São Paulo. Até o momento, não há a presença do vírus em território brasileiro.

No programa, a jornalista especialista em saúde, Natalia Cuminale, e os infectologistas Celso Granato e Rosana Richtmann esclarecem todas as dúvidas sobre o coronavírus.

Confira a íntegra do Pra Cima Deles: