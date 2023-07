Exclusivo: Jorge Sampaoli comenta ‘jornada dupla’ de Diniz no Fluminense e na seleção brasileira

Treinador do Flamengo foi o convidado do programa Resenha do Galinho, do Grupo Jovem Pan

Reprodução/Jovem Pan Jorge Sampaoli foi o entrevista do programa Resenha do Galinho, do Grupo Jovem Pan



O técnico Jorge Sampaoli, do Flamengo, foi o grande convidado do programa “Resenha do Galinho”, do Grupo Jovem Pan, nesta quinta-feira, 28. Na conversa com Zico, o argentino falou sobre diversos assuntos, como a decisão da CBF em colocar Fernando Diniz, comandante do Fluminense, à frente da seleção brasileira interinamente. Para o treinador flamenguista, a “dupla jornada” é complexa. “Eu me conheço muito e coloco muito foco no meu trabalho. Sinceramente, eu não saberia como fazer isso. A CBF entendeu que isso é uma solução, mas se você me perguntasse se eu poderia fazer isso… Eu não poderia. Seria muito complexo para mim”, opinou Sampaoli. “Tenho muito respeito pelo Fernando, gosto do que ele está fazendo no Fluminense. Mas, sinceramente, não conseguiria fazer isso. Ele cumpriu um sonho. Qualquer pessoa gostaria de estar na situação dele, mas é complexo”, continuou o técnico, que coleciona passagens pelas equipes nacionais da Argentina e Chile.