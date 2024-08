João Doria analisa ações do Lide Futuro e fala sobre trajetória de vida no Show Business

Confira abaixo a conversa entre o empresário e o apresentador Bruno Meyer na edição especial do programa

Reprodução/Jovem Pan 'Jovens significam sempre o futuro do país', declarou João Doria no programa Show Business



João Doria foi o convidado da edição especial do Show Business, programa criado por ele. Em conversa com o jornalista e apresentador Bruno Meyer, o empresário falou sobre as ações do Lide Futuro, que forma jovens empresários brasileiros. “Jovens significam sempre o futuro do país”, declarou. Doria, que já foi governador do Estado de São Paulo e prefeito de São Paulo, abordou, ainda, sua trajetória de vida, os exemplos dados pelos pais e contou o que aprendeu com suas lições.

Assista abaixo