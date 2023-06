Pablo Marçal participa do Programa SOS Empreendedor na Jovem Pan

Telespectadores terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre negócios com o mentor e autor best-seller; atração vai ao ar nesta terça-feira, a partir das 20h

Divulgação/Equipe Pablo Marçal Pablo Marçal é o convidado do SOS Empreendedor desta terça-feira, 20



O renomado empreendedor, mentor de negócios e autor best-seller Pablo Marçal irá marcar presença no programa SOS Empreendedor, da Jovem Pan, nesta terça-feira, às 20h. Em uma iniciativa inédita, os telespectadores terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre negócios diretamente com Marçal. O SOS Empreendedor foi criado com o intuito de auxiliar empreendedores a enfrentar desafios e encontrar soluções inovadoras para seus negócios. E a participação de Marçal promete tornar essa edição ainda mais especial. Conhecido por sua capacidade de ensinar inteligência emocional, empreendedorismo e liberdade financeira, o mentor de negócios tem sido uma fonte de inspiração para muitos empreendedores ao longo de sua carreira.

Marçal irá trazer para o programa todo o conhecimento que adquiriu ao longo de sua trajetória. De filho de servidor público e empregada doméstica a multimilionário, sua história de vida é um exemplo de superação e sucesso no mundo dos negócios. Ele promete compartilhar suas experiências, aprendizados e estratégias para ajudar os empreendedores a prosperarem em seus respectivos mercados. Para aqueles interessados em aproveitar essa oportunidade única, é necessário preencher um formulário, disponível AQUI. Os participantes serão convidados a compartilhar suas principais dúvidas e desafios nos negócios.